Firenze, 3 gennaio 2020 - I cartelli stradali non sono chiari e il giudice annulla la multa. Che era stata elevata a Firenze a un automobilista che era in città per lavoro. Interessa molti automobilisti la sentenza del giudice di pace di Firenze, che ha annullato una contravvenzione inflitta a un automobilista transitato lungo una corsia preferenziale di via dei Benci, nel centro del capoluogo toscano.

L'automobilista, residente nel Lazio e che si trovava a Firenze per degli impegni, aveva presentato dapprima ricorso al prefetto, e poi, ottenuto un rifiuto, ha deciso di presentare appello al giudice di pace, che ha annullato la multa accogliendo i motivi del ricorso, relativi, si legge nella sentenza, «a poca chiarezza della segnaletica stradale, tale da indurre in errore chi percorre la corsia nella convinzione di poterlo fare, e dunque senza colpa».