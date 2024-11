Mugello, donata una poltrona per terapia all’Oncologia dell’ospedale

Firenze, 27 novembre 2024 - Una poltrona per terapia è stata consegnata e donata dalla famiglia Curcio all'Oncologia dell'ospedale del Mugello, in memoria del figlio Samuele venuto a mancare un anno fa. Un gesto da parte dei familiari per ricordare e condividere con l'Oncologia dove Samuele è stato seguito, l’immagine di “un ragazzo che è rimasto nel cuore”. La poltrona-lettino multifunzione è ideale per prelievi e terapie. Versatile e semplice da utilizzare è fornita di quattro motori elettrici che consentono di scegliere la posizione e l’altezza migliori per operare, permettendo al paziente di accomodarsi e rialzarsi senza sforzo. La poltrona è completa di tutti gli accessori necessari per le terapie. "Ringrazio la famiglia Curcio – dichiara Valentina Fabbroni, direttrice dell'Oncologia del Mugello - per il dono che concorre a mantenere un ambiente confortevole ed accogliente, un elemento importante quando ci si trova a sottoporsi a terapie quali quelle oncologiche. Sono lusingata dalla gratitudine che i familiari dimostrano al nostro DH oncologico. Io e gli infermieri abbiamo un bellissimo ricordo di Samuele. Ha sempre avuto un atteggiamento positivo, sempre gentile e sorridente. Non ha mai ceduto allo sconforto. Un ragazzo che mi è rimasto nel cuore. La famiglia può essere orgogliosa di come ha affrontato tutto il suo percorso, sempre con grande dignità”.