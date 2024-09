Motoseghe all’Albereta. Giù i giganti del parco

Motoseghe in azione nel primo pomeriggio di ieri al parco dell’Albereta. Dopo i primi abbattimenti effettuati nelle scorse settimane sulla sponda opposta di Bellariva gli operai sono entrati in azione anche a Gavinana. Le operazioni erano programmate da tempo anche se la questione del taglio di oltre trenta alberi tra i due cantieri, finalizzati a far spazio al nuovo ponte sull’Arno continua a sollevare polemiche.

L’opera dovrebbe vedere la luce nel corso del 2025, ben prima che entri in funzione la tramvia 3.2.1 che collgherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli attraverso i viali di circonvallazione e Gavinana.