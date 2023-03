Moschea di Firenze, "Addio a piazza dei Ciompi. Trattativa per l’ex cinema Colonna"

Firenze, 15 marzo 2023 – "Sarebbe stata la soluzione ideale, ma gli spazi sono troppo ristretti". Nonostante i numerosi sporti, i locali dell’ex Banca Toscana in piazza dei Ciompi non sono sufficienti alla comunità islamica per ospitare i fedeli. Parola dell’imam Izzedin Elzir. Restare in quella piazza dove c’è l’attuale centro avrebbe risparmiato tanti problemi.

Ma dopo aver sondato anche gli spazi dell’ex commisariato, dove precedentemente c’era la banca CariParma ("l’affitto annuale di 110mila euro è troppo oneroso", spiega l’imam), in piazza dei Ciompi non c’è altra soluzione. Si torna dunque a puntare l’ex cinema Colonna.

Anche se c’è la norma salva cinema, con il nuovo Piano operativo comunale adottato lunedì in consiglio comunale entrerà in vigore la norma dell’"indifferenza funzionale" che sarà valida per tutti i luoghi di culto, per le attività delle associzioni dilettantistiche e per il terzo settore. In sintesi per queste tre funzioni non sarà necessario che i locali cambino destinazione d’uso: sia essa commerciale, direzionale o abitativa.

All’ex cinema Colonna un luogo di culto potrebbe essere l’attività principale. "Stiamo aspettando che ci arrivino i documenti, sinceramente speriamo che questa operazione possa andare a buon fine, ci sono tutte le caratteristiche", dice Izzedin Elzir.

Sono passati quasi tre mesi dal giorno in cui sarebbero dovuti scattare i sigilli al centro islamico di borgo Allegri. Non è stata fissata una nuova data per l’esecuzione dello sfratto dai locali di proprietà della società Finvi.

E siamo ormai alla vigilia del mese sacro del Ramadan che si aprirà il 22 marzo per concludersi la sera del venerdì 21 aprile. Anche se non sarà possibile avere in tempo l’ex cinema Colonna "sarebbe bello che si potesse concretizzare l’operazione".

Purtoppo tutte le altre opzioni sono finite con un buco nell’acqua. "Abbiamo visitato centocinquanta locali, l’unico che ha le cartatteristiche per poter ospitare il nuovo centro è l’ex cinema Colonna", dice Izzedin Elzir.

Per l’ex cinema la proprietà aveva siglato una convenzione che aveva ricevuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio a maggio 2019. Una convenzione in cui i proprietari si impegnavano a mantenere l’attività di cinema-teatro nel 60% degli oltre 1.200 metri quadrati di superficie, destinando il restante 40% ad attività commerciale. Non è stato dato seguito alla cosa. E ora la prospettiva della moschea è più vicina.