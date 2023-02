Lutto a Greve in Chianti: è morto il barone di Sezzate Hans Ernst Weidinger

Il barone di Sezzate Hans Ernst Weidinger è morto a 74 anni

Greve in Chianti (Firenze), 24 febbraio 2023 – È morto stanotte, all’età di 74 anni, Hans Ernst Weidinger, barone, mecenate che ha protetto e sostenuto Greve in Chianti e il territorio. Era il proprietario del Castello di Sezzate, tra San Polo e Strada in Chianti. Ma aveva a cuore tutto il Chianti. Il decesso è avvenuto questa notte, 24 febbraio, poco dopo le ore 3, all’interno dello stesso Castello di Sezzate. Aveva lui stesso chiamato un dipendente al quale ha riferito di sentirsi poco bene. Poi è caduto a terra battendo la testa. L’uomo è stato soccorso dal 118 ma quando sono arrivati medici e volontari hanno trovato il barone già morto. Il medico ha accertato come la morte sia avvenuta per arresto cardio circolatorio ma, a fini cautelativi, la salma è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Dal sopralluogo effettuato l’appartamento risulta regolarmente chiuso dall’interno e sono presenti tutti gli oggetti di valore. Pertanto l’ipotesi è che il decesso sia riconducibile a malessere fisico. Negli anni Hans Ernst Weidinger aveva finanziato il restauro di pievi, chiese, ponti, strade romaniche. Nel 2011 il Comune di Greve, sindaco Alberto Bencistà, e il Centro Ricerche «Studium Faesulanum» di Vienna, istituito dallo stesso Weidinger avevano firmato un protocollo di collaborazione. Il barone era stato nominato anche cittadino onorario del Comune di Greve in Chianti.