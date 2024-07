Morto Aleandro Morrocchi . La città piange l’ex consigliere

E’ stato per anni un punto di riferimento per il centrosinistra scandiccese e per il circolo delle Bagnese. Scandicci piange Aleandro Morrocchi (nella foto), scomparso l’altro giorno per una malattia. Una persona di grande spessore, battagliero, che ha rappresentato i cittadini in consiglio comunale negli anni della giunta di Simone Gheri, e ha continuato a essere a disposizione di tutti nell’attività sociale e direttiva del circolo delle Bagnese. Molti sono stati gli attestati di affetto e di commozione per ricordare il politico, l’uomo, l’amico. L’ex sindaco Gheri lo ha ricordato con grande empatia: "Ciao Aleandro, abbiamo fatto tante cose insieme, i tuoi consigli sono sempre stati utilissimi, come i tuoi amichevoli rimbrotti, il tuo attaccamento per le istituzioni ed il tuo amore per Scandicci ed in particolare per Le Bagnese ed il suo circolino, sono stati esemplari Un abbraccio a tutta la famiglia".

Sui social è arrivato anche il ricordo commosso della sindaca Claudia Sereni: "Un punto di riferimento – ha detto – Aleandro ha amato la sua città. Mettendo passione e impegno. Il dolore per la perdità è forte, mi stringo con tutta la città attorno alla famiglia"

Altri attestati d’affetto sono arrivati dai compagni di battaglie politiche: Andrea Giorgi, Gabriele Coveri, Luca Marino, Claudia Morandi. I funerali oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di Torregalli. Sempre stamani, ma alla chiesa di Santa Maria dalle 10’ alle 12 sarà possibile salutare Aleandro.