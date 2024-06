Morto l’avvocato Alberto Briccolani, ex consigliere comunale di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Fi) - Se n’è andato a 71 anni l’avvocato Alberto Briccolani a causa di una malattia.

Nato ad Arezzo il 19 novembre 1952, ma da molti anni residente all’Antella, Briccolani è stato un personaggio di riferimento delle istituzioni e della politica ripolese, consigliere comunale dal 1999 al 2014, le prime due legislature con AN, poi capogruppo del Partito delle libertà e vicepresidente del Consiglio Comunale. Fu anche candidato sindaco nel 2019 per il centrodestra.

Il sindaco Francesco Casini ne ricorda “il grande impegno per la comunità, l'onestà intellettuale e l'apertura al dialogo per il raggiungimento del bene collettivo”. Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Gemelli e il coordinatore comunale di bagno a Ripoli (nonché candidato sindaco) Michele Barbarossa lo ricordano come “un punto di riferimento per la sua comunità e per il centrodestra cittadino, ricordato per il suo impegno istituzionale e non solo, sicuramente una persona che mancherà”. I funerali si terranno alla Pieve di Antella domani, mercoledi 5 giugno, alle ore 09.45. Condoglianze alla moglie Francesca e ai loro cari.