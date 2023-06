Morì nell’incidente in via Senese, automobilista patteggia 8 mesi

Nel settembre 2019, Simone Camiciotti, di Greve, aveva appena compiuto diciotto anni quando morì in uno collisione tra il suo motorino e una Golf in via Senese. Ieri, si è concluso il processo che vedeva imputata per omicidio stradale la conducente della Volkswagen, una 35enne di Campi Bisenzio. La pena patteggiata è di otto mesi. All’automobilista, difesa dagli avvocati Antonio Olmi e Silvia Panicucci (nella foto), sono state riconosciute le attenuanti. "Siamo molto soddisfatti dell’esito del processo che per molto tempo ha marciato sul crinale dell’archiviazione sino poi a verificare una minima responsabilità nel sinistro dell’imputata - commentano -. E infatti il Tribunale ha riconosciuto un predominante concorso di responsabilità colposa della persona offesa e in ragione di ciò ha inteso non irrogare una ulteriore sospensione della patente dell’imputata ritenendo pienamente congruo il periodo scontato nella fase cautelare. Il tribunale ha recepito in toto tutte le istanze difensiva calibrando la propria decisione al reale disvalore del fatto".