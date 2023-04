Montelatici spinge la Circonvallazione E Nucciotti: "Tramvia fino a Prato"

Nucciotti spinge sulla tramvia, Montelatici sulla Circonvallazione Ovest e Gandola sui servizi sanitari. In vista delle amministrative del 14 e 15 maggio i candidati sindaci propongono le loro idee per la città di Campi. Antonio Montelatici ("Campi Domani", Fratelli d’Italia e ora anche Liberarldemocratici italiani), lunedì depositerà un quesito all’attenzione del commissario straordinario del Comune per sapere a che punto è il bando di gara per la realizzazione della circonvallazione ovest. "Rischiamo di perdere il contributo della Regione per realizzare l’opera?", si domanda Montelatici ricordando che "è fondamentale procedere speditamente al completamento dell’anello delle circonvallazioni, facendo partire quanto prima i lavori dei due tratti mancanti: la circonvallazione ovest e la circonvallazione est, dal ponte di Maccione alla rotonda di viale Liberto Roti". Riccardo Nucciotti con la sua civica "Nucciotti sindaco" ribadisce la volontà di anticipare il capolinea della linea T4.2 nei pressi di piazza Nazioni Unite e al tempo sottolinea l’urgenza del "prolungamento della linea 2" passando dall’Osmannoro per arrivare a Prato. "Si è continuato a parlare di tramvia anche negli scorsi anni ed è giusto ed importante parlarne oggi anche in previsione del nuovo polo produttivo della Menarini che sorgerà a Maccione" dice.

Paolo Gandola (Impegno Vero, Lega, Fi, Udc, Popolo della Famiglia, Cambiare si può e Pli) annuncia che si batterà per riportare "il medico a bordo delle ambulanze del 118" e "riporteremo a Campi la postazione di primo soccorso già sperimentata in città a partire dal 2003". Inoltre "procederemo alla tutela della guardia medica e ad una riattivazione della guardia pediatrica", dice Gandola.