Montblanc, lavoratori in protesta. Sit in davanti allo store del centro

Protesta dei lavoratori in appalto della Montblanc davanti alla boutique del negozio. Decine di lavoratori hanno manifestato in via Tornabuoni contro i licenziamenti annunciati dall’azienda, sedendosi in sit. Alcuni attimi di tensione con la polizia, che presidiava lo store. Per Luca Toscano di Sì Cobas "nonostante il presidio fosse stato preavvisato, i reparti antisommossa hanno provato a disperdere i lavoratori. Ma loro si sono seduti a terra e hanno continuato la protesta pacificamente. Ricordiamoci che senza di loro le vetrine sarebbero vuote. La lotta dei lavoratori proseguirà anche dopo oggi ad oltranza" Al fondo Richemont (proprietario del brand)i sindacati chiedono la tutela dei posti di lavoro nel cambio di appalto e alla Regione, di convocare il tavolo di crisi.