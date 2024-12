Monossido killer, bimba ricoverata al Meyer. “Condizioni stabili”

Firenze, 21 dicembre 2024 – Terzo giorno di ricovero per la bambina trovata ancora in vita nella villa di San Felice a Ema dove il monossido ha ucciso tutta la sua famiglia giovedì scorso, il 19 dicembre. La piccola di 6 anni, identificata grazie al recupero dei documenti presenti in abitazione, al momento del ritrovamento era ancora viva ed è stata prontamente rianimata dai soccorritori, per essere poi ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer. Qui ha passato la sua terza notte, il quadro resta grave, è in prognosi riservata, ma le condizioni sono stabili. "E’ stata sottoposta a una nuova seduta in camera iperbarica”, fanno sapere dall’ospedale.

Nella tragica vicenda hanno perso la vita Matteo Racheli, 49enne trentino, il figlio Elio di 11 anni nato dall’unione con l’ex moglie, e l’attuale compagna sudamericana di Racheli, Margarida Alcione di 46 anni.