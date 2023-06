Mondo convenienza, l’altra protesta

"Vogliamo lavorare". E’ il coro degli oltre 200 lavoratori della RL2, la società che gestisce in appalto il magazzino di Mondo Convenienza. Ieri sono scesi in piazza per mettere fine alla protesta che Coinvolge una trentina di operai e sta paralizzando il deposito di via Gattinella da quasi tre settimane. Insieme ai lavoratori, arrivati anche da altre sedi, Valentina Ferreri, Hr manager di RL2. "Sono stati i dipendenti a chiedere un supporto all’azienda per fare chiarezza su una situazione diventata pesante. Anche queste persone hanno famiglia e il danno viene fatto anzitutto a loro" dice la manager. "Da tre giorni non escono i furgoni per le consegne" dice Ferreri invitando gli scioperanti a "una risoluzione pacifica". I SiCobas continuano la protesta e bollano la manifestazione come "una messa in scena finalizzata a chiedere ulteriore violenza da parte della questura".

B.B.