Mondo Convenienza Giornata cruciale

La vertenza Mondo Convenienza torna all’Unità di crisi della Regione. E’ in programma oggi l’incontro tra l’azienda Rl2 – che ha in appalto il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto del colosso dei mobili low cost, anch’essa attesa al tavolo –, i sindacati, Comune e Regione. Un incontro carico di aspettative per sbloccare una situazione particolarmente critica. Da un lato alcuni lavoratori in sciopero, sotto le bandiere SiCobas, che dal 30 maggio picchettano i cancelli del magazzino di via Gattinella a Campi chiedendo il rispetto dei diritti e l’applicazione del contratto nazionale della logistica: tra questi 25 sono destinatari di lettere di licenziamento. Dall’altro lato un gruppo di lavoratori che da venerdì si è accampato sotto il municipio perché vuole tornare a lavorare e chiede a gran voce di liberare i cancelli in modo da far uscire i furgoni per le consegne. Questi nelle ultime ore si sono spostati da piazza Dante a sotto l’atrio del Comune, lato piazza della Resistenza, visto che oggi, come tutti i mercoledì, ci sono i negozi aperti, bancarelle e intrattenimenti vari nel centro cittadino. Sul tavolo saltato in prefettura, la Rl2 "smentisce che la Prefettura abbia posto alcuna condizione per poter organizzare l’incontro".