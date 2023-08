Mondo Convenienza a Campi: multati i camion aziendali - Gandola: "Urge rispetto delle norme"

Dopo le multe annunciate dal sindaco Andrea Tagliaferri via social, ai furgoni di Mondo Convenienza parcheggiati per giorni nel centro cittadino, in concomitanza con il presidio dei lavoratori di Rl2 che chiedevano di tornare a lavorare, il consigliere d’opposizione Paolo Gandola chiede lo stesso intervento in via Gattinella dove dal 30 maggio è in corso il presidio dei lavoratori in sciopero sotto le bandiere SiCobas. "Abbiamo appreso che la municipale ha sanzionato i camion dell’azienda per ogni giorno collocati in divieto di sosta. Si tratta di un’azione ineccepibile e corretta ma la legalità e il rispetto delle norme devono valere sempre" dice Gandola. Poi l’esortazione: "Si proceda a riscontrare ogni irregolarità e ogni occupazione abusiva anche presso il presidio di via Gattinella o saremo costretti a non tollerare due pesi e due misure e presentare un esposto alla procura".