Mondeggi bene comune. Al via la nuova scuola di agroecologia

Mondeggi Bene Comune inaugura la scuola di agroecologia "Coltivare gaia": in collaborazione con Rete Semi Rurali e Agenda ecologica dell’Unione buddhista italiana, è rivolta ad agricoltori, tecnici e a chiunque possa essere interessato. "In questi anni di esperienza a Mondeggi – dicono dall’associazione – abbiamo creato eventi formativi su ecologia agraria, agricoltura contadina, biologico e tanto altro. Ora lanciamo una scuola di formazione di alto livello con docenti tra i più preparati sul panorama nazionale e non solo: terranno lezioni su tutti gli aspetti dell’agroecologia". L’iscrizione è gratuita.