Molotov contro il consolato Usa, video di rivendicazione con il nome di Hamas. “Ci saranno altri gesti”

Firenze, 24 dicembre 2024 – Per l’attentato al consolato americano di ieri mattina c’è un video di presunta rivendicazione spedito alla Rai di Firenze. Le immagini sono state acquisite dalla Digos che ora le sta esaminando.

Il video è in lingua araba, sottotitolato in italiano e comparirebbe anche la dicitura Hamas. Lo stesso video annuncerebbe anche nuovi gesti. Questo sarebbe solo il primo episodio di un’escalation. Il video sono già sul tavolo deI procuratore aggiunto Luca Tescaroli e il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, che hanno aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Intanto c’è anche un’immagine di una telecamera di videosorveglianza che inquadra un un giovane ritenuto l'autore del lancio di due molotov. Il ragazzo, secondo quanto stanno ricostruendo i carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli della Dea fiorentina, indossava una felpa nera ma col volto scoperto.

Da via Palestro, dopo il lancio, è corso via verso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.