Molinense che passione: "Il gruppo ci sta a cuore"

Molinense avanti tutta. Molino del Piano è un piccolo paese dove è grande la passione per il calcio, con l’attività di base svolta insieme alle Sieci. "Possiamo vantare circa 200 tesserati e valide squadre, dai dilettanti ai più piccoli - afferma il dg, Carlo Caioli -. Gli obiettivi sono la crescita dei ragazzi del vivaio per dare continuità a tutta la filiera e valorizzare i migliori elementi. In Seconda categoria abbiamo tanti giocatori del territorio e alcuni sono tornati dopo varie esperienze. Il nostro fiore all’occhiello è la Scuola calcio a cui rivolgiamo particolare attenzione. Vogliamo portare avanti sani principi sportivi ed educativi. Fra i successi la Coppa Toscana di Seconda categoria nel 2016 con mister Morandi, la vittoria del campionato Giovanissimi con i nati nel 1991 e tanti altri trofei".

Questi gli allenatori della Molinense: Seconda categoria Jonathan Poggiali, Juniores Lorenzo Celestini, Allievi B Tommaso Bernini, Giovanissimi Claudio Monnetti, Giovanissimi B Matteo Errunghi. Responsabili Scuola calcio Sandro Megli, Roberto Cerotti e Matteo Errunghi. Allenatori portieri Sergio Bologni e Niccolò Saccardi. Presidente Riccardo Santoni, vice presidente Raffaele Magini, direttore generale dilettanti e segreteria Carlo Caioli, responsabile organizzativo Valerio Benvenuti, ds dilettanti Christian Grifoni, dirigente giovani e organizzatrice eventi Manuela Morandi. Importante il lavoro di Simone Vettori, Andrea Boccellari, Silvano Prosperi, Beppe Palmieri, Sauro Masini e di tanti volontari.

Francesco Querusti