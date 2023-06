Molin del Piano a cena per gli alluvionati

Oggi alle 19 torna la tavolata di solidarietà organizzata a Molino del Piano dalle associazioni e dai commercianti del paese. Anche quest’anno la frazione si mobilita per la solidarietà e organizza, con il Patrocinio del Comune di Pontassieve, la Tavolata solidale, nella via centrale del paese, via Fratelli Carli, il cui ricavato sarà destinato ad azioni di sostegno per le popolazioni dei Comuni dell’alto Mugello colpite dalla recente alluvione. Per prenotare la propria partecipazione alla cena – menù fisso 15 euro - rivolgersi alle associazioni e ai negozi. La manifestazione è organizzata da Circolo MCL, Circolo Arci "La Torretta", Filarmonica G. Puccini, U.S. Molinense, Associazione Sportiva Fenice, Misericordia di Pontassieve, Parrocchia di S. Martino, Croce Azzurra di Pontassieve e Commercianti e Coop di Molino.

L.B.