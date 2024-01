Modellismo ferroviario. Boom di visite a HZero

Il grande plastico ferroviario, tra i più estesi d’Europa, ha accolto 4mila visitatori dal 26 al 31 dicembre. Il museo del modellismo ferroviario HZero di Firenze nei giorni delle vacanze natalizie ha ’viaggiato’ a una media poco inferiore ai 700 visitatori al giorno. Numeri che premiano l’impegno di questo museo particolare, nato per ospitare il gigantesco plastico, costruito in 40 anni di lavoro dall’appassionato marchese Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano: ben 280 metri quadri coperti con circa un chilometro di binari, 70 treni in movimento e 359 tratte possibili. Realizzato dal 1972 nel fienile della sua residenza di campagna, nel 2001 ha dovuto traslocare in un hangar di Scandicci, fino al 2022 quando, gli eredi di San Giuliano hanno trovato nello spazio dell’ex cinema Ariston, in piazza degli Ottaviani, la sede ideale per renderlo visitabile. Nei prossimi giorni di festa, ma anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non mancheranno i laboratori rivolti alle famiglie. In particolare, le nuove visite per famiglie sono in programma il 4 e il 6 gennaio (per bambini dai 7 ai 10 anni) e il 5 gennaio (bimbi 3-6 anni). Info e prenotazioni: 055.2989830 o sul sito https://museohzero.vivaticket.it/ita