Scatta l’ora di Pitti: Firenze glamour tra vip e cantieri

Firenze, 12 giugno 2023 – Torna Pitti Uomo a Firenze e come di consueto la città si appresta a vivere giornate di grande glamour, tra vip e feste allestite dalle maison. Un appuntamento che è un classico per Firenze. Quest’anno alcuni eventi sono ad alto impatto: la sfilata al piazzale Michelangelo, il maxi padiglione in piazza della Repubblica. Abbiamo fatto un giro in centro per raccontare l’atmosfera di queste giornate speciali, costellate anche dagli immancabili disagi per traffico e strade chiuse.