Moda, nasce a Firenze una nuova certificazione di sostenibilità

Firenze, 22 giugno 2023 – Nasce a Firenze un nuovo standard per misurare la sostenibilità dell'intera filiera degli accessori moda in metallo. Si tratta della certificazione elaborata dalla Fondazione Leaf, nuova realtà fiorentina nata per promuovere valori etici, ambientali, sociali ed economici nel settore luxury, garantisce la conformità a 14 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite. L'iniziativa, spiega la Fondazione, nasce da una precisa domanda delle case di moda: mancava infatti uno standard di sostenibilità specifico per gli accessori metallici. In due anni sono stati raccolti i dati di oltre 70 aziende (di cui il 90% europee e le restanti operanti in Asia), con il target di calcolare l'impatto ambientale e sociale della produzione. "Vogliamo essere in condizioni di fornire alla filiera produttiva del mondo del lusso dei parametri oggettivi e misurabili", ha affermato Giacomo Cortesi, presidente della Fondazione Leaf, spiegando che "questo standard è 100% Made in Italy: una rarità assoluta, perché normalmente gli standard internazionali non sono fatti in Italia". Il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel presentare l'iniziativa, ha detto che “il settore della moda oggi è uno dei settori che più di tutti sta investendo non solo sull'innovazione ma sulla sosteniblità dei capi, e il lavoro di questa fondazione mette il tassello che mancava per avere il mosaico completo", per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “ci sono grandi prospettive, soprattutto la garanzia dell'interesse generale, per salvaguardare la nostra identità, il nostro brand, i nostri processi produttivi".