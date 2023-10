Mobilitazione per la sanità

Una sanità pubblica più forte e finanziata adeguatamente entra anche nel Consiglio comunale di Pontassieve. Un ordine del giorno sul tema è stato presentato dal gruppo consiliare del Pd e dalla Lista civica per Monica Marini (foto) ed approvato dalla maggioranza del Consiglio. L’iniziativa fa parte della campagna “La salute prima di tutto“, che prevede una raccolta di firme sulla piattaforma Change.org e nei banchi sul territorio. Tre le richieste al Governo, aumentare le risorse del Fondo sanitario nazionale per portarlo al 7,5% del Pil, rimuovere il tetto di spesa per il personale ed assicurare la realizzazione di ospedali di comunità.