’Mistica e misticanza in Scabia’. Il legame tra arte, teatro e sacro

Poeta, narratore, uomo di teatro, Giuliano Scabia ha attraversato il secondo Novecento con un percorso creativo multiforme, nutrito da una profonda riflessione sul sacro. Da ciò nasce ’Nutrire Dio. Mistica e misticanza in Giuliano Scabia’, curata da Andrea Mancini, in programma da oggi alle 17 fino al 16 luglio al Mad Murate Art District di Firenze, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025.

Una mostra per raccontare il rapporto profondo tra arte, teatro e sacro nell’opera e nella vita di Scabia, che tra il 1995 e il 1999 ha dedicato quattro corsi universitari di drammaturgia all’Università di Bologna alla figura di Dioniso, dio del teatro e della danza, affrontando in particolare Le Baccanti di Euripide e Le Rane di Aristofane. Ma il rapporto con la dimensione spirituale ha attraversato tutta la sua opera, fino a testi come Il Diavolo e il suo Angelo o Visioni di Gesù con Afrodite. La mostra raccoglie documenti, oggetti, immagini, opere e testimonianze che restituiscono il legame profondo tra la poetica di Scabia e la ricerca spirituale: dai burattini disposti come antichi Lari romani alle sculture create per lui in Val Gardena, fino alle maschere rituali raccolte nei suoi viaggi. Tra i materiali della sua biblioteca c’è anche una scatola con decine di santini, immagini sacre, anche queste, forse, sintomo di un interesse antropologico, ma anche un anelito imperscrutabile che ha accompagnato la sua ricerca.

All’inaugurazione ci sarà una lettura scenica de Il Diavolo e il suo Angelo, interpretata da Annibale Pavone con le improvvisazioni al sax di Dimitri Grechi Espinoza. Il programma proseguirà venerdì 20 giugno, dalle 17 alle 19, con una tavola rotonda dedicata ai temi dell’esposizione, con Gianfranco Anzini, don Francesco Ricciarelli, Massimo Marino, Andrea Mancini e don Andrea Bigalli.

Tutto il programma su www.murateartdistrict.it

Olga Mugnaini