Missione compiuta: maxi solidarietà per il gattile

Missione compiuta: i gatti di Bagno a Ripoli possono tornare a dormire e mangiare protetti da pioggia e neve. L’appello del gattile ripolese gestito dall’associazione Ama e raccontato sulle pagine del nostro giornale, ha avuto un’eco tale che in poche ore l’obiettivo è stato raggiunto: sono stati raccolti i soldi necessari per riacquistare il telone di copertura di uno dei quattro gazebo dei recinti più grandi, fondamentale per riparare i tavoli, le cucce e le ciotole del cibo che i volontari preparano quotidianamente e curano con amore per il benessere dei gattini abbandonati e senza padrone. Dopo anni di "servizio", il telone in questione si è totalmente lacerato in modo irreparabile a causa del maltempo, del vento e del ghiaccio. "E’ fondamentale sostituirlo" aveva detto Silvia, portavoce dell’associazione Ama, ma il costo era eccessivo per le sole forze dei volontari: 1280 euro. Troppi per chi vive di impegno personale e volontario.

Da qui l’appello a chi ha a cuore il bene di questi gattini a donare anche solo pochi euro per raggiungere la cifra necessaria. Detto, fatto: "Grazie a La Nazione – ci dice oggi Silvia -, il nostro appello ha avuto una bella risonanza ed è stato riportato anche da altri media. Abbiamo ricevuto tante telefonate e donazioni e nel giro di 24 ore abbiamo raggiunto la quota necessaria, potendo chiudere la sottoscrizione speciale". Un grazie a tutti coloro che hanno accolto la richiesta del gattile: "E’ merito di ciascuno di voi se i nostri mici potranno tornare a mangiare e dormire in un luogo adeguato e al coperto".

Manuela Plastina