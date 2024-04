Miss Mamma, trionfa la signese Anna

Ha conquistato la fascia di "Miss Mamma Italiana Evergreen", riservata alle mamme con più di 56 anni. È Anna Titone, 57 anni, casalinga, di Signa, mamma di Lorenzo, di 20 anni. Sono infatti in corso in queste settimane, in tutta Italia, le selezioni per "Miss Mamma Italiana 2024", concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme dai 25 anni in avanti. Lo scorso fine settimana, a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, si è svolta una particolare selezione, denominata "Miss Mamma Italiana Sponsor Top", valevole per l’elezione di "Miss Mamma Italiana 2024". In questo caso, a differenza delle altre selezioni, le vincitrici di ogni categoria (25/45 anni, 46/55 anni e oltre i 56 anni), accedono direttamente alle finali nazionali del concorso. Trenta le partecipanti, provenienti da tutta Italia, che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche) che rappresentasse la loro personalità. Fra le vincitrici ecco appunto la signese Anna Titone, che volerà ora in finale.