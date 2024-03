Misericordie toscane in Ucraina per portare aiuti di ogni tipo grazie al sostegno di Unicoop

Sono partiti ieri prima dell’alba in direzione Romania due furgoni delle Misericordie toscane carichi di materiale igienico-sanitario per gli ospedali ucraini. Dovrebbero raggiungere stasera Bucarest, dove consegneranno gli aiuti, frutto della generosità di Unicoop e della collaborazione con la Protezione civile regionale, all’associazione Tighina che dalla Romania opera in Ucraina per gli aiuti alla popolazione. Scaricato il materiale, faranno ritorno in Italia, dove sono attesi entro il fine settimana.