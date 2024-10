“La vera gioia è nel donarsi”: l’arcivescovo Gambelli alla Misericordia di Rifredi

Firenze, 20 ottobre 2024 – “Dobbiamo imparare a coniugare il verbo dare, noi siamo abituati a prendere; prendi la mia mano, prendi le cose, ma la vera gioia dipende dal dare”: ha detto monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, durante l’omelia di stamani, nella chiesa di Santo Stefano in Pane in occasione della Festa del Volontariato della Misericordia di Rifredi – “Lo spirito del servizio si riceve dal Signore e si dà ciò che Lui ci dona ed è così che si diventa persone libere e felici”.

La Messa è stata il centro delle due giornate di festa che la Misericordia di Rifredi ha organizzato per festeggiare i volontari. Molte le autorità presenti, fra le quali l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu: “Siamo a Rifredi per la festa del Volontariato, che è una festa per tutta Firenze. La struttura che abbiamo inaugurato è veramente bellissima, per accogliere persone autonome che richiedono comunque un’assistenza non solo accuditiva, ma anche relazionale, denominata C.A.P. Comunità Alloggio Protetta”.

Presente la sindaca di Firenze, Sara Funaro che si è intrattenuta con i volontari e ha visitato l’area giochi predisposta per i bambini; la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, Caterina Biti, assessora all’Urbanistica e Rosa Maria di Giorgi.

“Rifredi è davvero una delle Misericordie più importanti, non solo di Firenze – ha dichiarato Stefania Saccardi – ma di tutta la Toscana, non solo per la qualità delle prestazioni che offre, ma soprattutto perché da sempre è un punto di riferimento”.

Molto contento il governatore, Piero Tacconi, che ha ringraziato tutti sia in chiesa, al termine della Messa, che durante la visita ai nuovi locali. “E’ un obiettivo importante per la comunità - sottolinea il governatore - il poter presentare strutture riqualificate e funzionali, misurate sulle nuove esigenze del quartiere e della città di Firenze”.

Presenti alla cerimonia Stefano Grifoni, direttore del Dea di Careggi, Giorgio Giuliani, vicecoordinatore della centrale 118 Firenze-Prato e molte delegazioni delle Misericordie consorelle tra le quali Firenze, Campi, Fiesole, Badia a Ripoli e Barberino del Mugello.

Nel pomeriggio, nel piazzale del Teatro Nuovo Sentiero, apertura dell’area gonfiabili e street food, lo spettacolo dei Falconieri dell’Antica Falconeria Toscana e la Fanfara dei Bersaglieri a cura dell’Associazione Bersaglieri in congedo.

Conclusione alle 17 con lo spettacolo teatrale Le Sorelle Materassi, al Teatro Nuovo Sentiero. La commedia è messa in scena dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico e il ricavato dello spettacolo sarà destinato all’acquisto di apparecchiature mediche per il Poliambulatorio della Misericordia.