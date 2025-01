Misericordia, l’occasione. Si cercano giovani per il servizio civile

Doppia opportunità alla Misericordia dell’Antella. Sta per cominciare il nuovo corso di soccorritore di livello base per imparare le manovre di primo soccorso, svolgere servizi sociali e a bordo delle ambulanze. La durata è di 25 ore di lezioni teoriche e pratiche. Info e iscrizioni al 349.1836554, [email protected]. La stessa Confraternita cerca anche giovani di età compresa tra i 18 e i 28 per il servizio civile: l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno con compenso mensile forfettario di € 507,3 euro. I giovani saranno impiegati nel trasporto di persone per visite mediche o servizi vari, accompagnamento anziani e disabili, trasporto sanitario d’emergenza e ordinario, manutenzione dei dispositivi, segreteria. Le candidature online entro le 14 del 18 febbraio.