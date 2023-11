Mini moto, il piccolo campione della Rufina

Undici anni e già campione. Un vero e proprio astro nascente delle due ruote in Valdisieve. Christian Massai si è classificato secondo nel Campionato Italiano 110 Gp Cnv Moto Asi, sul Circuito Internazionale di Ortona. Un risultato strepitoso in campo nazionale, reso possibile grazie ad una continua e tenace voglia di emergere che ha portato il ragazzino ad affermarsi, sempre di più, nel panorama motociclistico Italiano. Un percorso è stato sorretto ed aiutato dal padre, Leonardo, grande appassionato di motociclismo, e dall’amore della Mamma, Claudia, che lo segue senza sosta. "Spero di riuscire a fare sempre meglio", dice Christian, mantenendo doverosamente i piedi ben saldi a terra. Volontà ed applicazione, al momento, non mancano.

Leonardo Bartoletti