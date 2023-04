Firenze, minaccia i poliziotti con una borraccia piena di escrementi. Arrestato

Firenze, 16 aprile 2023 – Insulta i poliziotti, senza apparente motivo, e alla richiesta degli agenti si rifiuta di mostrare i documenti. Il protagonista è un uomo cubano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, che mentre viaggiava su un monopattino, ha pure brandito una borraccia, che a suo dire conteneva escrementi, minacciando di gettare il contenuto contro gli agenti, che a quel punto lo hanno bloccato.

L’uomo è stato così arrestato ieri pomeriggio, intorno alle 14, nella centralissima via Martelli, un 47enne di origine cubana, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, non in regola con il permesso di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine, sarà giudicato domani, 16 aprile, per direttissima.