Mille Miglia: equipaggio fiorentino Carlo e Alberto Peragnoli in gara per i 67 anni della concessionaria

La 1000 Miglia si presenta con una sorpresa: saranno cinque le giornate di gara che, dal martedì a sabato impegneranno le 420 auto ammesse al via da Brescia. In gara anche l’equipaggio dei fratelli Alberto e Carlo Peragnoli su Jaguar xk ots SE del 1952 per celebrare i 67 anni della concessionaria automobilistica creata dal padre Carlo Alberto che farà da accompagnatore. I Peragnoli partecipano emozionati per la seconda volta all’evento automobilistico per auto d’epoca più importante al mondo.