Firenze, 13 agosto 2018 - Quattro stranieri, due del Ciad e due di Paesi del Corno d'Africa, senza documenti e richiedenti asilo, sono stati scoperti dentro una bisarca durante un controllo a Firenze Nord, sull'A/1. È stato l'autista del mezzo, con targa inglese, a fermarsi nell'area di servizio di Firenze Peretola chiedendo a una pattuglia, impegnata in controlli, di verificare il motivo dei rumori provenienti dal vano di carico. La bisarca era arrivata a Firenze, provenendo dalla Francia, per caricare vetture Jaguar e stava tornando in Gran Bretagna. Accertamenti in corso.

Alla polizia i quattro richiedenti asilo non hanno dato spiegazioni del perché fossero nascosti nel camion bisarca. Uniche affermazioni per riferire il Paese di provenienza e le età, due di 20 anni e altri di 28 anni. Le loro procedure per ottenere l'asilo politico risultano tutte aperte. La Polstrada sta indagando per capire anche dove fossero saliti a bordo del mezzo. Il camionista, che ha avvisato lui stesso la pattuglia allarmato dai rumori, aveva concordato il carico delle Jaguar da portare in Gran Bretagna con un altro inglese proprio nell'area di servizio di Firenze Nord.