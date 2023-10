Migranti, Funaro: “A Firenze oltre 560 minori non accompagnati”

Firenze, 9 ottobre 2023 - "A luglio 2022 avevamo nel Comune di Firenze una presenza di 340 minori migranti non accompagnati, oggi siamo a oltre 560. Il lavoro che stiamo cercando di fare è sensibilizzare i territori per l'apertura, oltre che di posti Sai, anche di gruppi appartamento per cercare di lavorare sull'accoglienza diffusa. Noi oggi non abbiamo più la possibilità di aprire ulteriori posti perché non ci sono più le forze umane e professionali per poterlo fare". Lo ha detto l'assessore al welfare di Firenze Sara Funaro, rispondendo in Consiglio comunale a Firenze ad un question time di Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune. "Non è che il Comune ha cambiato posizione - ha poi aggiunto Funaro, sempre sul tema dei migranti -. E' necessario avere più strutture di prima accoglienza su tutto il territorio regionale perché una struttura non può bastare. E ci vuole un rifinanziamento del sistema Sai perché la stima di Anci è che mancano almeno 5mila posti Sai aggiuntivi. Il Comune si sta facendo carico di quasi la metà dei minori non accompagnati di tutta la Regione Toscana: dobbiamo lavorare per far sia che ci sia una collaborazione su tutti i territori a partire dal fatto che il ministero deve essere il primo a doversi prendere carico di questo tema e creare una sinergia costruttiva con gli enti locali".

