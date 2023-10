Michela Monaco dalla Lega al Pd a Firenze: Consigliera speciale di Nardella

Mercoledì scorso la consigliera comunale Michela Monaco è stata ‘cacciata’ dalla Lega a Palazzo Vecchio. "Venuto meno il rapporto di fiducia", "Ha accettato alcune sirene", tra le spiegazioni più gettonate. La situazione è in evoluzione e Monaco potrebbe presto andare al Pd (per il momento è al gruppo Misto). Intanto però il sindaco Dario Nardella ha scelto di nominarla come consigliera speciale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Una scelta che ha creato polemiche, con Iv che torna a pungere.

"E’ con vivo piacere - dichiara il sindaco Nardella - che ho scelto Michela per questo incarico. Conosco Michela da quando è stata eletta consigliera e in questi anni ho avuto modo di apprezzare il suo impegno per le battaglie a favore delle persone con disabilità. Sono certo che la sua competenza, la sua sensibilità e la sua forza potranno dare un contributo importante per le politiche che vogliamo mettere in atto contro gli ostacoli del costruito".

"Sono felice che il sindaco abbia suggellato con la nomina a sua consigliera speciale il lavoro che stavo portando avanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche in città" il commento di Monaco. Da parte degli altri gruppi politici c’è fibrillazione. E la bordata la tira la capogruppo di Iv Mimma Dardano: "Il sindaco valuta il gruppo misto ormai come maggioranza, visto le deleghe che ha dato a Michela Monaco e visti i voti di Andrea Asciuti sulle ultime delibere – dice -. Forse ha dimenticato che in maggioranza c’è Iv: dopo il mio passaggio a Iv, in cinque giorni, non solo è mancata la fiducia ma mi sono state revocate anche le deleghe da consigliera speciale". Per il capogruppo Fdi Alessandro Draghi "è inopportuna la scelta del sindaco e anche una mancanza di rispetto per i consiglieri della maggioranza".

Niccolò Gramigni