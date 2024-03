Michela Marzano. Gli incontri in biblioteca

La scrittrice, filosofa e docente universitaria Michela Marzano sarà protagonista di un incontro, aperto alla cittadinanza, in programma domani alle 21 alla biblioteca CiviCa di Calenzano in occasione delle manifestazioni per la "Giornata Internazionale della donna". Durante la serata sarà presentato l’ultimo libro dell’autrice "Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa": dialogherà con lei l’assessore calenzanese alle Pari opportunità Laura Maggi, seguirà un intervento di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne di Elena Baragli presidente dell’associazione Artemisia. Giovedì, invece, Marzano incontrerà gli studenti di Calenzano. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto "Cosa fa la differenza", in collaborazione tra Comune, Istituto Comprensivo e associazioni Sale in Zucca e La Macchina del Suono che culminerà con l’intitolazione dell’Istituto comprensivo a una donna.