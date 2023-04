Mezza Maratona a Firenze: orari, divieti e bus deviati. Ecco tutte le informazioni

Firenze, 1 aprile 2023 – Tutto pronto per la mezza maratona a Firenze. Domani, domenica 2 aprile, la gara prenderà il via alle 9 con partenza da Lungarno della Zecca Vecchia e arrivo in piazza Santa Croce passando per il centro storico di Firenze. Per questo dalle 6 di domenica scatterà la chiusura di lungarno alle Grazie, piazza dei Cavalleggeri e lungarno della Zecca Vecchia. Via Tripoli diventerà strada senza sfondo e sarà revocata la corsia preferenziale in via dei Benci.

Tutto il programma e le iniziative della Half Marathon

Come cambia la viabilità

Dalle 8 di domani mattina saranno istituiti i divieti di sosta e alle 8.30 i divieti di transito sulle seguenti strade: lungarno della Zecca Vecchia-lungarno Pecori Giraldi-Ponte a San Niccolò-piazza Ferrucci-lungarno Cellini-piazza Poggi-lungarno Serristori-Ponte alle Grazie-via dei Benci-via dei Neri-via della Ninna-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-via del Pariole-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-piazza d’Ognissanti-via Montebello-via Curtatone-Il Prato-via Garibaldi-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-lungarno Santa Rosa-via della Fonderia-via Cavallotti-via Pisana-Borgo San Frediano-via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana- piazza di San Felice-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-Ponte Santa Trinita-lungarno degli Acciauoli- piazza del Pesce-lungarno degli Archibusieri-lungarno Anna Maria dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-lungarno alle Grazie-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori (secondo giro)-via dei Neri-via della Ninna-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via Roma-piazza della Repubblica-via degli Strozzi-via della Vigna Nuova-via del Parione-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-piazza d’Ognissanti-via Montebello-via Curtatone-Il Prato-via Garibaldi-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-lungarno Santa Rosa-via della Fonderia-via Cavallotti-via Pisana-Borgo San Frediano-via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana-piazza di San Felice-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-Ponte Santa Trinita-lungarno degli Acciauoli-piazza del Pesce-lungarno degli Archibusieri-lungarno Anna Maria dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz- lungarno alle Grazie-piazza dei Cavalleggeri-Corso Tintori-via Magliabechi-piazza Santa Croce.

Bus, ecco le modifiche

Domenica 2 aprile, In occasione della corsa podistica Half Marathon Firenze 2023, tredici linee di bus urbane subiranno momentanee deviazioni e limitazioni, dall’inizio del servizio fino alle 13. Per consentire la manifestazione sportiva il servizio di Autolinee Toscane dovrà necessariamente variare, modificando percorsi e limitando il servizio in base alle chiusure legate alla gara. Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti nel corso della mattinata, dall’inizio del servizio fino al termine della manifestazione, intorno alle 13. Eventuali modifiche agli orari e/o alle deviazioni previste saranno di volta in volta disposte per garantire la continuità del servizio. Saranno tredici le linee interessate dalle deviazioni. Nello specifico le linee 6, 8, 11, 12, 13, 23, 36, 37, 39, C1, C2, C3, C4. Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara per consentire il passaggio dei maratoneti. Sul sito at-bus.it, nella sezione Avvisi, è possibile consultare tutte le informazioni sulle deviazioni di ogni linea coinvolta.