Meyer, tornano i corsi di prevenzione e sicurezza per i genitori

Firenze, 10 gennaio 2025 – Cosa fare se il bambino ingerisce una pila? Come si medica un’ustione? Come si fa la manovra anti-soffocamento su un bimbo piccolissimo? Questi, insieme a molti altri, sono alcuni dei temi trattati durante ognuno dei Corsi di prevenzione e sicurezza organizzati dal Meyer, grazie al sostegno della Fondazione Meyer, che anche per il 2025 tornano a cadenza mensile. I temi. Al Meyer Health Campus ogni mese un incontro di due ore che, sotto la guida degli esperti del Trauma Center, affronta in un’unica sessione tanti temi cruciali per la sicurezza dei piccoli. Martedì prossimo, 14 gennaio, il primo incontro dell’annoCondotti sotto la guida del dottor Francesco Silenzi, responsabile del Trauma Center del Meyer e con l’ausilio del suo staff infermieristico, questi corsi sono pensati in particolare per futuri e neo-genitori e affrontano, in un’unica sessione di due ore, tanti argomenti diversi: la sicurezza in auto, in casa e negli ambienti esterni; la prevenzione delle cadute, del soffocamento, dell’annegamento e dei morsi di animale e le nozioni di primo soccorso fondamentali per la gestione di incidenti e traumi. Ogni corso è articolato in una parte teorica dedicata alla prevenzione e alla spiegazione delle manovre di disostruzione, e in una parte pratica durante la quale viene fatta una dettagliata dimostrazione pratica, su manichino, delle stesse manovre. Dove e quando. Per il 2025, si riparte martedì prossimo, 14 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00. A seguire, i corsi si ripeteranno il: 18 Febbraio 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 4 Marzo 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 14 Aprile 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 13 Maggio 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 10 Giugno 2025 dalle 17.00 alle 19.00. La sede dei corsi è il Meyer Health Campus (Spazio Comunità), via Cosimo il Vecchio n. 26, Firenze Come si prenota. I corsi, a cui si accede su prenotazione, sono organizzati in collaborazione con i volontari dell’associazione Amici del Meyer a cui ci si può rivolgere per informazioni e iscrizioni (e-mail: [email protected]). Si suggerisce di prenotare con buon anticipo perché i posti sono limitati. Il corso è completamente gratuito: ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione personalizzato e potrà sostenere il progetto "Trauma Center" con una donazione diretta il giorno stesso del corso, presso il Punto accoglienza e donazioni allestito dai volontari dell'Associazione Amici del Meyer accanto all’aula che ospita l’incontro.