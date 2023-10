Salute, dagli studi aperti al teatro: in Toscana il mese della psicologia

Firenze, 5 ottobre 2023 – “Il benessere psicologico è sempre più rilevante per i cittadini toscani e come Ordine riteniamo giusto realizzare iniziative per confrontarsi apertamente con la cittadinanza e spiegare alle persone il valore della psicologia e del benessere nella vita di ognuno.” Così Maria Antonietta Gulino, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana presenta Ottobre, il mese della Psicologia, e l’Ordine degli Psicologi della Toscana organizza numerosi appuntamenti che intendono far conoscere la professione ai cittadini e approfondire alcuni temi chiave.

“Superando lo stigma, intendiamo anche dire ai cittadini quanto è importante affidarsi a professionisti abilitati e iscritti all’Ordine - continua Gulino - evitando di mettersi nelle mani di chi professionista non è. L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è una garanzia per la tutela dei cittadini”. Come ogni anno, Ottobre sarà l’occasione per poter accedere a “Studi aperti”: dal 16 al 29 Ottobre gli Psicologi toscani che aderiscono all’iniziativa apriranno i loro studi per far conoscere la psicologia e l’importanza del benessere psicologico, offrendo un primo colloquio informativo e di orientamento gratuito. Sarà possibile conoscere la lista dei professionisti aderenti divisi per provincia dal pomeriggio del 9 Ottobre. È in programma inoltre un concerto-spettacolo teatrale gratuito aperto a tutta la cittadinanza: “Il figlio della tempesta”, che si terrà lunedì 9 ottobre al Teatro della Compagnia di Firenze con la musica di Andrea Salvadori e la regia di Armando Punzo organizzato con la Compagnia della Fortezza.

Ecco l’elenco delle altre iniziative organizzate per il mese della psicologia: Venerdì 6 ottobre il webinar “Le nuove tecnologie per la professione dello psicologo”. Giovedì 12 ottobre la conferenza “Verso una psicologia e una medicina di genere”, alla Sala Conferenze dell’Ordine. Venerdì 13 ottobre il webinar “Psicologia e strumenti di indagine: teoria e buone pratiche”. Sabato 14 ottobre si terrà l’evento con le scuole di specializzazione “Realtà virtuali e intelligenze artificiali: quale futuro per la professione?”. È inoltre prevista la partecipazione dell'Ordine al Forum Sistema Salute presso la Stazione Leopolda a Firenze per parlare di violenza, gender gap e per un’iniziativa di orientamento con studenti delle superiori.