Mercato di Natale in Santa Croce. Applausi al banco più bello. Vince il titolo ’Cucina Bavarese’

È Cucina Bavarese di Jandke Sven, un punto di riferimento per la città, il Banco più Bello del Mercato di Natale di piazza Santa Croce, premiato da Stefano Bondi, titolare della Trattoria Zazà di piazza del Mercato Centrale. Il banco, come si evince dal nome, è specializzato in cucina bavarese, in particolare: stinco, wurstel classici e bianchi, crauti e patate. Sono 50 gli stand che, fino a domenica prossima, animeranno con prodotti da tutta Europa il Mercato di Natale, organizzato congiuntamente da Anva nazionale e Confesercenti Firenze.