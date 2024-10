Mercatini e sagre. Castagne e funghi protagonisti assoluti

Feste paesane, mercatini e sagre arricchiscono questo fine settimana. Da oggi a domenica nella Sala dei Marmi del Parterre, in piazza della Libertà a Firenze, appuntamento col Merc’ANT, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tra i prodotti proposti al pubblico è possibile trovare tante cose nuove e vintage come oggettistica, abbigliamento, casalinghi, biancheria, bigiotteria, borse, cosmesi, pelletteria, ceramica, prodotti eno-gastronomici (vino, olio, biscotti, caffè, cioccolata) e tanto altro, frutto della solidarietà di aziende e privati.

Animali della fattoria, prodotti dell’orto e laboratori per piccoli contadini: la vita di campagna protagonista con l’Antica Fiera dell’Antella. Domani e domenica ai giardini della Resistenza la manifestazione dedicata alla tradizione agricola. Dallo sheepdog alle lezioni di smielatura e di pane fatto in casa, tante attività per adulti e bambini. Si chiude lunedì 7 con il ‘fierone’ per le vie del paese. Da oggi a domenica e dall’11 al 13 ottobre torna a Signa la ‘Sagra della cipolla’, giunta all’ottava edizione. Presso lo stadio del Bisenzio sarà possibile gustare tanti piatti a base di cipolla come bruschette, zuppe, ravioli e pizze. (Info e prenotazioni: 3493377588 o 3341334631).

Da oggi a domenica, presso i locali della Sms Croce Azzurra di Sieci, sono in arrivo i ‘Sapori dell’Autunno’ con prodotti del bosco e ricette della tradizione popolare. L’appuntamento propone un ricco menù a base di tartufo, tortelli, pizza e molto altro, tutto preparato dai volontari del paese. Il ristorante sarà aperto oggi e domani in due turni alle 19,30 ed alle 21,15, mentre la domenica solo a pranzo alle 12,30 e alle 14,15 (consigliata la prenotazione: 334.6648688 dalle 16 alle 20). Domenica 6 e poi il 13, 20 e 27 ottobre a Palazzolo sul Senio torna la tradizionale ’Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco’: lo stand di piazza IV novembre è aperto per pranzo, previste animazioni per bambini e spettacoli musicali.

F. Que.