Mercafir, rivoluzione nella raccolta rifiuti. Alia e il piano con la maxi isola ecologica

Un’estate interamente dedicata al potenziamento della raccolta differenziata coinvolge Mercafir, il mercato agroalimentare di Firenze che ogni giorno produce un quantitativo di rifiuti pari a quello di una cittadina di circa 6mila abitanti.

E Alia fa partire ora la transizione green di questo nodo strategico del quartiere di Novoli e concordata con la direzione Ambiente del Comune. Il progetto di trasformazione del servizio di pulizia dell’area nasce con l’obiettivo di incrementare l’avvio a recupero dei rifiuti, intercettando i prodotti non vendibili e gli imballaggi, oltre a ottimizzare l’impiego delle risorse nei servizi ed evitare l’abbandono di rifiuti nei piazzali che fiancheggiano il padiglione centrale e nelle strade adiacenti.

Per arrivare ai risultati attesi, Alia ha installato nell’area di mercato sette batterie di contenitori per la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche di carta e cartone, imballaggi in plastica, organico e residuo non differenziabile. È stata, inoltre, individuata un’area specifica in cui sarà realizzato l’accumulo degli imballaggi in legno. Contestualmente, è stato predisposto l’ampliamento dell’isola ecologica interna, con l’allungamento dei relativi orari di accesso e la presenza di un presidio fisso, durante l’apertura, che avviene 6 giorni su 7 dalle 3 del mattino alle 13 a supporto delle necessità di deposito temporaneo. L’esigenza di incentivare la corretta differenziazione dei rifiuti nasce dalla grande quantità di scarti prodotti all’interno dell’area Mercafir e successivamente intercettati all’isola ecologica. Nel solo 2023 sono state contate oltre 3.300 tonnellate di rifiuti, il 45% dei quali è stato raccolto in maniera differenziata, con un picco del 62% nel flusso di materiale conferito presso l’isola ecologica presidiata. La gestione dei rifiuti ha permesso di ottenere una riduzione del flusso di rifiuti non differenziati presenti nei piazzali, dove si è passati da oltre 1.800 tonnellate registrate nel 2020 a circa 1.200 tonnellate nel 2023. Fino ad oggi, la gestione dei rifiuti nell’area Mercafir è stata effettuata da Alia con diverse modalità, riconducibili sostanzialmente alla vuotatura dei contenitori mobili, alla rimozione dei rifiuti depositati a terra. "Il progetto Mercafir rappresenta una necessaria e importante prosecuzione del nostro impegno e del nostro lavoro quotidiano per una corretta ed efficace gestione dei rifiuti" commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.