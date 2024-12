Mense scolastiche. I nuovi menù giornalieri sono consultabili online

‘Menù chiaro’ per le mense scolastiche comunali. Con la ripartenza delle scuole, il 7 gennaio, l’amministrazione ha voluto rimettere in evidenza le norme che regolano i pasti per gli studenti. Che sia estivo oppure invernale, il menù viene predisposto da una dietista del Comune sulla base delle grammature differenziate secondo le fasce di età e successivamente viene validato dall’Azienda sanitaria Toscana Centro – dipartimento Igiene Pubblica Nutrizione. Per consultarlo, insieme alle diete speciali, è possibile farlo con quotidianamente attraverso l’apposita applicazione “Menù Chiaro” o al link: https://www.menuchiaro.it/comunescandicci/it/#/HomeMenu.

Il centro cottura di via Allende, dove lavorano tutti i giorni 15 addetti di cui 3 chef, un impiegato, e 1 direttore del personale, prepara tutti i giorni 3000 pasti giornalieri che vengono forniti a tutte le 10 scuole dell’infanzia e alle 8 primarie di Scandicci, oltre a 4 asili nido comunali e due centri integrati comunali 1-6 dove è a disposizione un cuoco della Cir Food che prepara espressamente i pasti per tutti i bambini nella fascia di età 0-3 anni in apposite cucine.

La cucina dietetica si trova all’interno del centro cottura; vi operano tutti i giorni due dietiste, un’addetta mensa e un’addetta alla preparazione del pane “fresco tutti i giorni” senza glutine per celiaci, prepara quotidianamente 360 diete speciali per patologia.