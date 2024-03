Mensa scolastica. Iscrizioni aperte

Aperte le iscrizioni e i rinnovi per il servizio di refezione per il prossimo anno scolastico. Dovranno essere registrate esclusivamente attraverso il portale delle iscrizioni online o tramite l’app ComunicApp. Per chi è già iscritto, basta accedere col proprio account e rinnovare la richiesta; per i nuovi studenti che a settembre cambieranno indirizzo scolastico, i genitori devono richiedere l’account per l’accesso e provvedere a una prima iscrizione al servizio. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Reggello.