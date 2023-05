Mensa a scuola Aperte le nuove iscrizioni online

Novità, scadenze e servizi per i ragazzi di Pontassieve che rimangono a pranzo a scuola.Da oggi fino al 15 luglio sono infatti aperte le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico per tutti gli alunni delle scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) del Comune di Pontassieve. La procedura andrà effettuata online dal nuovo portale web multilingua che consentirà a partire dall’anno scolastico 2023-2024 di gestire in modalità integrata il servizio mensa scolastica: l’iscrizione online, i pagamenti, lo scarico della certificazione utile per le dichiarazioni dei redditi e le comunicazionirichieste relative al servizio. Sarà possibile compilare la domanda – registrandosi tutti nella modalità "Nuova iscrizione" - tramite Spid o Cie al link https:www1.eticasoluzioni.compontassieveportalegen. Durante la compilazione sarà possibile inserire anche il valore relativo all’Isee per verificare la tariffa personalizzata.