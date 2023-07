’Meglio insieme’, anziani contro la solitudine

"Meglio insieme: come combattere la solitudine degli anziani": è il tema dell’incontro organizzato dallo Spi Cgil di Calenzano lunedì alle 17,45 nell’ambito di "Carraia in Festa" nell’area del campo sportivo. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Riccardo Prestini, il sociologo Alberto Tassinari e il vicepresidente Auser regionale Renato Campinoti, conclusioni affidate a Marisa Grilli segretaria Spi Cgil Toscana. Durante l’incontro sarà presentato un report con i dati dei 133 questionari compilati dai partecipanti ai pranzi del giovedì per anziani soli realizzati, nei mesi scorsi, in diversi circoli del territorio. Iniziativa che ha ottenuto grandi riscontri e che ripartirà il primo giovedì di ottobre. I protagonisti di "A pranzo insieme" potranno però salutarsi ancora una volta proprio a Carraia: in occasione dell’incontro di lunedì sarà organizzata, nel ristorante-pizzeria della festa, una cena a loro dedicata con la possibilità di mangiare alla carta o un pasto (primo o pizza, dolci e bevande) al prezzo concordato di 5 euro.