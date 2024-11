Medioevo e Barocco. I concerti al Cenacolo

Torna anche quest’anno la rassegna di musica antica più longeva d’Italia. Dal 9 al 24 novembre l’associazione ’L’homme armé’ presenta la nuova edizione de ’I Concerti al Cenacolo’, che si compone di tre produzioni dedicate al repertorio dal Medioevo al Barocco: i concerti sono preceduti da presentazioni e conversazioni affidate a studiosi di musica antica con un taglio da alta divulgazione. L’itinerario parte il 9 novembre dall’Oratorio di Sant’Omobono di Borgo San Lorenzo, con una conversazione e un concerto dedicati al culto dei santi nelle corti italiane: alle 17.30 ’Una relazione particolare. La musica sacra del Rinascimento tra santi, dei e signori’, a cura di Fabio Lombardo; alle 21, nella Pieve di San Lorenzo, il concerto de L’Homme armé ’O admirabile commercium. Santità e signoria nella musica sacra nella Firenze di fine Quattrocento’.

Il 16 novembre il gruppo si sposta alla Fornace Agresti dell’Impruneta. Dopo la conversazione su ’Canzoni d’amore e cambiamenti culturali nell’Italia del Cinquecento e di oggi’, l’Homme Armé Consort si dedicherà al madrigale di fine Cinquecento con ’Suonar le labbra. Canzoni del Rinascimento tra dubbi, fantasie, monologhi e dialoghi’. L’evento sarà replicato il 17 novembre alle 11 alla Biblioteca Comunale di Scandicci. Il 17 alle 18.30 la rassegna torna nella sede storica del Cenacolo di Andrea del Sarto nel Museo di San Salvi. L’Homme Armé Consort diretto da Fabio Lombardo si cimenterà in ’Suonar le labbra. Canzoni del Rinascimento tra dubbi, fantasie, monologhi e dialoghi’: un programma dedicato al madrigale di fine Cinquecento con i suoi temi amorosi che danno vita a musiche malinconiche, gaie o addirittura trionfali. Il 20 novembre alle 17.30, al Cinema Astra di piazza Beccaria, è prevista la proiezione in versione originale sottotitolata del film di Alain Corneau ’Tous les matins du monde’ (1991) con la partecipazione di Bettina Hoffmann, in collaborazione con la Fondazione Niels Stensen.

A seguire, il 23 novembre alle 17.30 al Museo di San Salvi, la conversazione ’Musiche reali per la reggia di Versailles’ introdurrà il concerto ’Une soirée à Versailles’ (ore 18.30) con il duo Concussio Chordis composto da Francesca Lorenzetti e Tyler Stewart: due giovanissimi interpreti di talento alle prese con alcune bellissime pagine della letteratura per viola da gamba e violoncello nate nella corte francese tra Sei e Settecento. L’evento verrà replicato il 24 novembre (ore 11) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Tutte le conversazioni e il concerto nella Pieve di Borgo San Lorenzo sono a ingresso libero. I Data la capienza ridotta, si consiglia la prenotazione sul sito https://hommearme.it/

Chiara Caselli