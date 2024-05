’Medici in piazza’. Visite gratuite per tutti. I posti sono limitati

Domenica a Borgo San Lorenzo torna "Medici in piazza": la giornata promossa dal Lions Club Mugello, in collaborazione con Fondazione Estote Misericordes, Misericordia di Borgo San Lorenzo e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Mugello. Dalle 10 alle 13 i cittadini, gratuitamente, potranno fare screening specialistici in numerosi ambiti, dalla diabetologia all’ audiologia, dall’oculistica alla psicologia, dalla cardiologia alla terapia del dolore, ed anche consulti su leniterapia e fine vita, o sulle direttive anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle cure. Non mancheranno stand dedicati alla promozione di abitudini e comportamenti salutari come la corretta educazione alimentare curata da dietisti, e la donazione del sangue. Davanti al Municipio, in piazza Dante, sono state montate apposite strutture e si utilizzeranno anche gli ambulatori dell’Estote Misericordes. I posti sono limitati, e ci si dovrà prenotare, a cominciare dalle 10, rivolgendosi allo stand del Lions Club Mugello.