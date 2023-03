Medici fiorentini, il 50° della laurea Grande festa in Palazzo Vecchio "Non è un lavoro, è una missione"

Consegnati in Palazzo Vecchio i riconoscimenti ai medici fiorentini che hanno raggiunto il cinquantesimo anniversario della laurea. La cerimonia è avvenuta alla presenza, tra gli altri dell’assessore al Welfare Sara Funaro, della presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia Linda Vignozzi, di monsignor Marco Viola per l’Arcidiocesi, del presidente dell’Ordine dei medici di Firenze Piero Dattolo. "Essere medico non è una professione, ma una missione, si è medici per tutta la vita. Questo simbolico riconoscimento è una testimonianza di riconoscenza nei confronti di chi, come voi, si è speso oltre ogni limite per la cura e tutela dei pazienti. Per questo abbiamo voluto dedicarlo alla memoria del dottor Giandomenico Iannucci, deceduto in servizio durante la pandemia da Covid": ha detto Pietro Dattolo.