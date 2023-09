Medici di famiglia a Scarperia San Piero: come sceglierli

Da tempo la carenza di medici, e anche il frequenti alternarsi di medici supplenti, è un problema in Mugello molto sentito. Stavolta però la USL dà una buona notizia: da lunedì prossimo il dottor Andrea Giusti prenderà servizio con incarico definitivo come medico di medicina generale con due ambulatori, a Scarperia e a Sant’Agata Mugello. Per richiedere l’assegnazione al medico titolare è necessario effettuare la scelta e per questo presso l’anagrafe sanitaria del presidio di Scarperia sono state previste aperture straordinarie, lunedì 25 e mercoledì 27 dalle ore 8.00 alle ore 12.30, su appuntamento. ma si può fare la scelta del medico anche online.

Per lo stesso ambito territoriale di Scarperia e San Piero, a partire dal 1° ottobre prenderà servizio anche il dottor Mirko Bini, in qualità di sostituto della dottoressa Margherita Taras che termina l’attività. Trattandosi di un incarico come sostituto, non occorre effettuare una nuova scelta in quanto gli assistiti di Taras verranno assegnati automaticamente a Bini.

P.G.