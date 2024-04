Me contro te, 10 anni da record: "I sogni possono diventare realtà". Luì e Sofì (e Pongo) al Mandela

Parola d’ordine: stupore. Tanto stupore. E tanto divertimento per lo spettacolo dei dieci anni dei "Me contro te" in programma al Mandela Forum di Firenze sabato 13 (ore 18) e domenica 14 aprile (ore 15). Luì e Sofì – al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia - festeggiano due lustri di carriera con "Lo show dei 10 anni" e chiamano a raccolta i tanti fan, ovvero il Team Trote. L’amatissimo duo di attori, cantanti e scrittori accoglierà a braccia aperte grandi e piccini in un’atmosfera magica e colorata. Il nuovo show, infatti, si annuncia emozionante, ricco di effetti speciali elaborati e sorprendenti. Ci sarà una nuova scaletta e porteranno in scena "La Canzone del Cowboy" che ha totalizzato ben 12 milioni di view su YouTube. Ma i numeri da record fanno parte del dna dei due idoli del pubblico young. Con una carriera iniziata nel 2014, oggi Luì e Sofì vantano più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,7 milioni di iscritti al loro canale YouTube. Lo stesso successo lo hanno raggiunto su TikTok con 2,9 milioni e su Instagram con 1,5 milioni. Dal web sono sbarcati in tv con la serie "Like Me". Quindi in libreria con "Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te". Tra un singolo e l’altro, hanno scritto altri libri, condotto altri programmi tv fino ad arrivare sul grande schermo con "Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S", sbancando il botteghino con un incasso senza precedenti, così come i successivi film. Insomma, dieci anni da record. "Non avremmo mai immaginato di raggiungere un traguardo così significativo" raccontano i due. "Guardando indietro a questi dieci anni, abbiamo imparato che con costanza e dedizione, impegnandosi al massimo, i sogni possono diventare realtà" aggiungono. Per quanto riguarda lo spettacolo, il duo non si sbottona, vuole mantenere l’effetto sorpresa: "Con una scenografia super colorata, colpi di scena, coreografie del super corpo di ballo e il nostro inseparabile Pongo creeremo uno show adatto a tutti, per passare del tempo di qualità in famiglia". E dopo gli appuntamenti in teatro, Luì e Sofì torneranno al cinema: "Il nostro sesto film della saga col Signor S, ’Operazione Spie’ uscirà il primo giugno". Ma gli annunci non finiscono qui: "Stiamo lavorando anche a tanta nuova musica che pubblicheremo prossimamente e che siamo sicuri piacerà molto ai nostri fan".